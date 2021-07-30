Генерала Милейко приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Бывшего замдиректора Росгвардии генерала Сергея Милейко военный суд 30 июля приговорил к реальному сроку заключения за организацию мошенничества с квартирой для супруги.

Милейко осужден на шесть лет колонии общего режима.

«Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Артема Филимонова.

Также Милейко был назначен штраф в виде 600 тыс. рублей. Кроме того, его лишили воинского звания «генерал-лейтенант запаса».

Ранее в пятницу военный суд признал бывшего замдиректора Росгвардии генерала Сергея Милейко виновным по делу о мошенничестве. В ходе заседания прокурор просил лишить Милейко звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать его на 800 тыс. рублей.

27 июля военная прокуратура просила приговорить генерала к восьми годам лишения свободы.

В декабре 2020 года Милейко был арестован. Следствие полагает, что жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская.

Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Документы оформлял бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, который осенью 2020 года заключил сделку со следствием и дал показания на бывшего замглавы Росгвардии.

В октябре того же года Милейко уже задерживали по подозрению в мошенничестве. Тогда у него прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.