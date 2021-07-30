Новый вид труб для газопроводов прошел испытания в Челябинской области

В Челябинской области на специальном опытном полигоне «Газпрома» успешно завершились испытания нового поколения труб большого диаметра, изготовленных на заводе ПАО «Северсталь» для строительства магистральных газопроводов.

Как сообщает пресс-центр «Северстали», новый вид трубной продукции разработан в рамках реализации программы научно-технического сотрудничества «Северстали» и «Газпрома» на 2019–2022 годы.

Изготовленные трубы обладают рядом преимуществ перед изделиями первого поколения. Их механические свойства позволяют обеспечить безопасность и целостность трубопровода в случае возникновения нагрузок, значительно превышающих проектные, пишет oilcapital.ru.

Полигонные испытания прошли 14 июля. Они подтвердили готовность труб к применению в строительстве магистральных газопроводов.