Женская сборная ОКР по водному поло досрочно вышла в четвертьфинал

Женская сборная Олимпийского комитета Росии (ОКР) досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом 30 июля сообщает газета «Спорт-Экспресс».

О выходе россиянок в четвертьфинал стало известно после победы сборной Венгрии над командой Японии в матче группового раунда со счетом 17:13 (3:4, 4:3, 5:3, 5:3).

Благодаря этому россиянки, в активе которых одна победа, одна ничья и одно поражение, гарантировали себе выход в четвертьфинал.

Ранее в этот день российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг. В полуфинале он встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом.

Также в полуфинал Олимпиады в Токио вышел российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Он также обеспечил сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг.

В этот же день россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. 27 июля он получил первой золото за победу в заплыве на 100 м на спине.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.