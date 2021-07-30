Кафе в Рязани заставили снять портреты известных рязанцев

В Рязани моно-кафе, расположенное на улице Почтовой, обязали снять с фасадов портреты известных рязанцев. Предписание выдала госинспекция по охране объектов культурного наследия.

В документе говорится, что владельцы заведения под названием «Хорошие руки» до 2 августа обязаны демонтировать конструкции между окнами первого этажа в виде искаженных портретов известных людей.

Это связано с тем, что дом, в котором расположено кафе, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения. Если требование не будет выполнено, владельца привлекут к административной ответственности.

По словам владельца кафе Александра Сомова, которые приводит 62INFO.ru, он не предполагал, что история вызовет такой общественный резонанс. Он удивлен, что кому-то помешали портреты Циолковского, Есенина и Павлова.