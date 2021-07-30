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Подведены итоги конкурса «Большое дело малых инициатив»

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Специалисты в ходе круглого стола подвели итоги конкурса «Большое дело малых инициатив». Он состоялся 28 июля в Издательском доме «Аргументы и Факты».

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Всего в конкурсе принимали участие 50 отобранных материалов от 500 претендентов. Среди участников отмечены тележурналист Владимир Соловьев, художник Никас Сафронов, российский актер театра и кино Евгений Кулаков, режиссер Татьяна Климачкова, специальный корреспондент Юлия Чичерина и многие другие, уточняет 360tv.

По итогам конкурса были отобраны самые интересные истории и репортажи о добрых делах россиян. О них расскажут в СМИ и социальных сетях.

Ранее в этот день сообщалось о начале четвертой смены молодежного форума «Территория смыслов». Она получила название «Политика: новые вызовы».

Среди участников оказались в том числе депутаты муниципальных и региональных органов власти, а также молодые кандидаты в законодательные органы. «Территория смыслов» проходит с 2015 года. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

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