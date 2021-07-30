Рылов рассказал об извинениях Мёрфи за свои слова после заплыва на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что американский пловец Райан Мёрфи принес ему извинения за свои высказывания о возможных нарушениях на прошедшем 30 июля заплыве на 200 м на спине.

Россиянин пояснил, что Мёрфи написал ему личное сообщение, попросив прощения за подобное недопонимание на пресс-конференции.

«По поводу сегодняшних новостей и высказывания Райана Мёрфи. Мы с ним списались в Instagram и всё друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Его неправильно поняли. Его спросили в общем, что он думает по допингу в мире плавания», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

По словам Рылова, Мёрфи «сказал, что, скорее всего, не все чистые».

«Он имеет полное право так думать. Скорее всего, частично так и есть. Но интерпретировали его неправильно и направили только в сторону нашего заплыва — финальной 200-метровки», — добавил российский пловец.

Вместе с тем Рылов подчеркнул, что «всё хорошо, никаких проблем нет», как и поводов для переживания.

Российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

После заплыва Мёрфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов 30 июля отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.