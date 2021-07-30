Прокуратура проверит детские площадки в Рязани из-за травм детей

В Рязани региональная прокуратура проверит развлекательные площадки после травмирования двух детей. Мальчики 4 и 10 лет получили травмы в Верхнем городском парке и на Весенней улице.

Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства случившегося и, в случае необходимости, примут меры, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в Верхнем городском парке в Рязани демонтировали травмоопасные качели. На них обратили внимание местные жители. Также специальная комиссия обнаружила недочеты на детских площадках в центре Рязани.