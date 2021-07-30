Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 3,6 тыс. га

На территории Красноярского края за минувшие сутки площадь лесных пожаров выросла на 1 тыс. га и достигла 3,6 тыс. га. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, сейчас возгорания наблюдаются в Богучанском, Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах региона. Зафиксировано 16 термоточек на площади 3,6 тыс. га. В локализованное состояние перешли почти 700 га, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В тушении задействованы более 320 человек и 15 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

За последние сутки в крае было ликвидировано четыре возгорания, действовавших в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Огонь тушили более 370 человек, 17 единиц техники и 12 воздушных судов. По предварительной информации, причиной пожаров стали сухие грозы.

На севере края сохраняется задымление из-за крупных пожаров в других регионах, в том числе в Якутии.

По данным Авиалесохраны, в Эвенкийском и Кежемском муниципальных образованиях Красноярского края действует режим ЧС.