Mercedes-Benz выпустит электромобиль с запасом хода 1,2 тыс. км

Компания Mercedes-Benz в сентябре 2021 года представит на Международном автосалоне в Мюнхене (Германия) новый электрический седан EQE. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба бренда.

Серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1,2 тыс. км.

Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регулируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет будет меняться в зависимости от дорожных условий.

Производство модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S.

29 июля сообщалось, что Mercedes-Benz выпустила бронированную версию седана S-Class нового поколения.

Автомобиль получил максимальный уровень защиты. Конструкция способна защитить водителя и пассажиров не только от очередей из автомата Калашникова, но также выдержать попадание бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).