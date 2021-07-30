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Режим ограничений продлили до сентября в Орловской области

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В Орловской области режим ограничительных мероприятий будет действовать до начала сентября. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам главы областного управления Росприроднадзора Александра Румянцева, среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последнюю неделю на территории региона составил 11,4. За предыдущие семь дней показатель заболеваемости оставлял 11,5.

При этом средний темп прироста заболеваемости COVID-19 остался на уровне предыдущей недели и составил 0,21. Коэффициент распространения инфекции — 1.

Показатель заболеваемости остается высоким среди пожилых людей 65+. Также отмечен рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 7–14 лет — в 1,8 раза и в возрастной группе 15–17 лет — в два раза.

Свободный коечный фонд в медицинских учреждениях Орловской области составляет 28,5%. При необходимости власти готовы развернуть дополнительно до 840 коек для COVID-больных, сообщает InfoOrel.ru.

За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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