Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы продолжатся

Проверки соблюдения масочного режима в московском транспорте будут продолжены. Об этом в пятницу. 30 июля, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Контролеры организации, как уточняется, продолжат проводить проверки как на наземном и ж/д транспорте, так и на всех участках столичной подземки, в том числе на входах, перронах и в вагонах поездов.

«На фоне строгого отношения к соблюдению правил в транспорте в столице удается добиться высокого уровня безопасности пассажиров», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому ношение перчаток в общественных местах столицы прекращает быть обязательным.

«Маски по-прежнему необходимо надевать при входе в транспорт и не снимать на протяжении всей поездки», — цитируют в пресс-службе руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

Он уточнил, что транспортный комплекс продолжит обеспечивать безопасность пассажиров, исполняя требования Роспотребнадзора. В пресс-службе отметили, что речь идет в том числе о дезинфекции транспорта и всех объектов, к которым пассажиры могут прикасаться, а также о 3 тыс. бесплатных санитайзеров и возможности вакцинации сотрудников.

28 июля в ГКУ «Организатор перевозок» сообщили «Известиям», что в транспорте столицы в июле было зафиксировано около 34 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима, то есть на 10% ниже, чем в предыдущем месяце.

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