Запрет на массовые мероприятия продлен в Липецкой области

В Липецкой области внесены изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 августа. Вместе с этим до осени продлены ограничения для неработающих липчан в возрасте 65 лет и старше. Вплоть до 31 августа они должны соблюдать режим самоизоляции, информирует GOROD48.

Ранее жителям Липецкой области запретили посещать леса из-за сильной жары, в связи с которой возникает риск пожаров. Нарушение предписания грозит штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для организаций.