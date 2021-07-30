Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль на ОИ

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в пятницу, 30 июля, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за третье место россиянин победил украинца Якова Хаммо, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. 24-летняя россиянка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон.

В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Бацарашкину со второй золотой медалью на ОИ. Глава государства подчеркнул, что спортсменкой гордятся не только ее близкие и родные, тренеры и наставники, но и все российские болельщики.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.