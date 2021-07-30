Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии при столкновении машины с деревом один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает республиканское УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 29 июля, на 1294-м км трассы Москва–Уфа. По предварительным данным, 22-летний водитель Geely Emgrand допустил съезд в кювет, где машина врезалась в дерево, пишет «МедиаКорСеть».

В результате ДТП 22-летний пассажир авто получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

29 июля в Татарстане легковой автомобиль сбил женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе. Женщина скончалась на месте происшествия, ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.