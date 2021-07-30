Еще один технопарк построят в Казани

Еще один технопарк, «Магистральный», планируют построить в Казани. Подготовку проекта планировки и межевания территории для производственно-логистического комплекса начнут в ближайшее время. Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Проект должен быть готов к 29 мая 2023 года.

Заявление о необходимости технопарка поступило от ООО «Дженсен Групп». Предположительно он будет располагаться недалеко от Самосыровского леса. На картах уже сейчас можно увидеть некоторые постройки, пишет Inkazan.ru.

В начале июня АО «Особая экономическая зона «Иннополис» подписало договор на выполнение проектных и изыскательных работ для строительства технопарка.

19 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что техническая готовность трассы М-12 Москва–Казань–Екатеринбург к концу года составит 20%. Постепенное открытие трассы начнется в 2022 году, основная часть дороги будет открыта в 2023 году. В будущем трассу продлят до Тюмени и Челябинска.