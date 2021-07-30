Путин поздравил Бацарашкину со вторым олимпийским золотом

Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину со второй золотой медалью на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка одержала победу в стрельбе из пистолета с 25 м.

«Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами», — говорится в поздравлении, которое привела пресс-служба Кремля в пятницу, 30 июля.

Глава государства подчеркнул, что спортсменкой гордятся не только ее близкие и родные, тренеры и наставники, но и все российские болельщики.

«Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — добавил президент России.

Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио ранее в этот день. 24-летняя спортсменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон.

25 июля Бацарашкина принесла России первое золото, став лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. После соревнований спортсменка рассказала, что пока еще не осознает того факта, что стала олимпийской чемпионкой. Россиянка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.