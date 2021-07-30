Генконсульство в Турции призвало россиян быть готовыми к возможной эвакуации

Генконсульство России в Турции сообщило об отсутствии пострадавших среди россиян при лесных пожарах, но призвало граждан готовиться к возможной эвакуации из пожароопасных районов.

«Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

По последним данным, пожарным удалось локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Известно о четырех погибших.

29 июля российские туристы, отдыхающие в Мармарисе, где продолжается тушение лесного пожара, пожаловались в соцсетях на запах гари и отсутствие электричества. На центральной площади города для путешественников, которые не могут вернуться в отели, развернули палатки с водой и едой.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Россиянам, находящимся на отдыхе в Анталье, посоветовали не покидать отелей. 28 июля появилась информация, что пожар на курорте начался в результате возгорания на мусорной свалке, а под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам в Анталье.

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