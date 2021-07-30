Путин поздравил пловца Рылова со вторым олимпийским золотом

Президент России Владимир Путин направил поздравление Евгению Рылову, завоевавшему вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио после заплыва в 200 м на спине. Текст обращения опубликован 30 июля на сайте Кремля.

«Вы достойно представили нашу страну на Играх XXXII Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю Вас с победой», — говорится в тексте.

Президент отметил и неоценимый вклад в достижения Рылова его тренеров и наставников.

Ранее в этот день российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась представителю США Брайану Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

В тот же день Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть нечистым. Позднее он объяснил, что не подозревал россиянина в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. При этом американский спортсмен подчеркнул, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения.

В своем Instagram Рылов написал, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.

27 июля глава государства поздравил Рылова с первой золотой медалью, которую он получил за победу в заплыве на 100 м на спине.