Прямой эфир
Мир
Belavia увеличит количество рейсов в Москву из Минска
Общество
В России за сутки выявлено 23 564 случая COVID-19
Мир
На Украине запланировали продлить карантин из-за коронавируса
Наука
ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль «Наука»
Общество
Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной»
Общество
Генерала Милейко признали виновным в мошенничестве
Армия
Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
Мир
Президент Молдавии выдвинула на пост премьера экс-министра финансов
Сюжет:

Путин поздравил пловца Рылова со вторым олимпийским золотом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил поздравление Евгению Рылову, завоевавшему вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио после заплыва в 200 м на спине. Текст обращения опубликован 30 июля на сайте Кремля.

Уколы на совесть: рапиристки героически выиграли командное первенство
Дебютантка Игр Марта Мартьянова фехтовала с травмой и стала олимпийской чемпионкой

«Вы достойно представили нашу страну на Играх XXXII Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю Вас с победой», — говорится в тексте.

Президент отметил и неоценимый вклад в достижения Рылова его тренеров и наставников.

Ранее в этот день российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась представителю США Брайану Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

В тот же день Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть нечистым. Позднее он объяснил, что не подозревал россиянина в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. При этом американский спортсмен подчеркнул, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения.

В своем Instagram Рылов написал, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.

27 июля глава государства поздравил Рылова с первой золотой медалью, которую он получил за победу в заплыве на 100 м на спине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021