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Тарпищев оценил критику иностранных атлетов в адрес России на ОИ

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Не стоит обращать внимания на критику иностранных спортсменов в адрес России. Об этом 30 июля заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу»
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По его словам, надо быть «выше драки».

«Это злопыхатели! Что на их уровень переходить? Это недостойно!» — цитирует его газета «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день после поражения от россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине американец Райан Мёрфи сказал, что ему психологически сложно от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.

Как позже объяснил американец, он ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании. В своем Instagram Рылов написал, что пообщался с американцем и не имеет к нему претензий.

Мёрфи подчеркнул, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения. Спортсмен поздравил призеров заплыва, назвав их талантливыми пловцами.

Также 30 июля почетный президент Олимпийского комитета РФ, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков выразил мнение, что Мёрфи должен принести извинения за свои слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова.

Российский пловец на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Мёрфи занял второе место с результатом 1.54,15, а бронзовая медаль досталась британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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