Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой миссии страны при Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в пятницу, 30 июля, на сайте офиса украинского лидера.

«Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО», — отмечается в документе.

Она стала первой женщиной, занявшей этот пост. До нее главой миссии был Георгий Толкачев, который исполнял соответствующие обязанности с 2020 года.

Ранее, 7 июля, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на то, что в 2023 году получит новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с альянсом.

1 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. При этом он уточнил, что в настоящее время в альянсе, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины, но он есть касательно самого факта вступления.

9 июня бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что заявления о перспективе Украины стать членом Европейского союза в ближайшее время являются политическими спекуляциями. По его словам, Киеву на пути в ЕС придется принимать крайне непопулярные решения.

1 июня в офисе Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывается, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий. При этом Украина отказалась от внеблокового статуса и закрепила в Основном законе внешнеполитическими целями вступление в ЕС и НАТО.