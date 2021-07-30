Названы самые угоняемые машины в Санкт-Петербурге в I полугодии

Специалисты «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов компании по каско в первом полугодии 2021 года. Санкт-Петербург занял вторую после Москвы строчку по числу угонов. Об этом говорится в пресс-релизе «АльфаСтрахование», поступившем в редакцию «Известий» 30 июля.

Так, самыми угоняемыми стали автомобили марки Hyundai (Tucson, Santa Fe, Solaris, Creta) — 31%. Также в первую тройку рейтинга вошли Mitsubishi (Outlander) — 25%, Kia (Sportage, Rio) — 19%.

Суммарно специалисты «АльфаСтрахование» зафиксировали общее снижение количества угонов транспортных средств в Петербурге в первом полугодии текущего года на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что злоумышленников в основном интересовали автомобили японского и корейского автопрома.

28 июля сообщалось, что «АльфаСтрахование» и «Цезарь Сателлит» составили список самых угоняемых автомобилей массового сегмента в России по итогам первого полугодия 2021 года.

Первое место в рейтинге заняла модель Hyundai Santa Fe. Частота угонов этой машины составила 13,1%. Второе место занял кроссовер Mitsubishi Outlander с показателем 12,1%. На третьем месте находится модель Kia Rio — 10,1%. Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry (7,1%) и Hyundai Tucson (6,1%).