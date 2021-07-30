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Belavia увеличит количество рейсов в Москву из Минска

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Белорусская авиакомпания Belavia увеличит количество рейсов в Москву из Минска и обратно. Об этом 30 июля говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

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«Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю», — отметил авиаперевозчик. По данным Belavia, будут выполняться 10 рейсов в Домодедово и столько же в Шереметьево.

Пассажиров попросили уточнять правила въезда в страну у компетентных органов.

С 7 августа авиаперевозчик возобновит регулярное авиасообщение из Минска с Сочи, а с 8 августа — с Краснодаром. 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ вдвое увеличит с 1 августа число регулярных рейсов в Белоруссию по маршруту Москва — Минск.

1 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос открытия большего количества рейсов белорусской авиакомпании в РФ.

4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В заявлении отмечалось, что страны ЕС теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, а также во взлете с их территории.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

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