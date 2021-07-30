Российский теннисист Хачанов рассказал о подготовке к финалу ОИ

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что не намерен по-особенному готовиться к борьбе за олимпийские награды. Спортсмен в пятницу, 30 июля, вышел в финал Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде, одержав победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3).

«Я не готовился ни к кому конкретно на этот матч, — сказал Хачанов. — И к финалу как-то готовиться не буду. Есть целый день на отдых, восстановление. И это отлично. Я говорил, что хочу бороться за медали. Но для этого надо выиграть 5 матчей».

При этом он подчеркнул, что в финале может случиться что угодно, и он будет стараться показать максимум, пишет «Спорт Экспресс».

Отвечая на вопрос, как ему удалось дойти до финала, Хачанов указал, что за прошедший год у него было несколько обидных поражений, что давило на него морально. Однако он начал работать на максимуме и поднимать свою психологию.

«Это важный компонент, необходимо уметь настраиваться по-разному на разные ситуации. Я работал над этой частью, очень доволен, что это воплотилось в жизнь. Ты не можешь забыть, как играть в теннис, но нужно уметь использовать свои преимущества в различных ситуациях», — подчеркнул теннисист.

Соперник Хачанова в финале соревнований определится по итогам матча Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия).

Накануне Хачанов победил спортсмена из Франции Уго Умбера в 1/4 финала одиночного мужского турнира на ОИ. Российский спортсмен одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

В этот же день российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в миксте. Теперь для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) гарантирована медаль в данной дисциплине.

Также в четверг российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче четвертьфинала одиночного разряда Олимпиады в Токио испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте. Спортсмен уступил со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Таким образом, в мужском одиночном разряде на ОИ остался только один россиянин — Хачанов.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.