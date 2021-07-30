Директор ТЦ в Удмуртии заплатит штраф за травмы детей на батуте

Директор торгово-развлекательного центра в городе Можге в Удмуртии привлечен к уголовной ответственности за то, что двое детей на батуте на территории ТЦ получили травмы.

первый инцидент произошел 3 марта. 11-летний ребенок, прыгая с батута в поролоновую яму, ударился головой о металлическую раму. Он получил ушиб, из-за того что мат на раме был плохо закреплен. Травма ребенка была оценена как легкий вред здоровью.

На следующий день 4-летний ребенок перелетел через ограждение и упал на бетонный пол. У него диагностировали закрытую травму головы — перелом затылочной части. Эта травма была оценена как тяжкий вред здоровью.

На суде 37-летний директор центра, где установлены аттракционы и батуты, полностью признал свою вину. В частности, он рассказал, что сам изготовил сетку для поролоновой ямы.

При вынесении решения судья счет смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и признание вины. Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, пишет udm-info.ru.

В середине июля сообщалось о гибели четырехлетнего ребенка во время катания его на самодельной карусели в Алтайском крае.