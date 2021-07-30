На Украине запланировали продлить карантин из-за коронавируса

Власти Украины планируют продлить карантин, который действует в стране из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил замглавы Минздрава и главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Относительно продления карантина. Он, скорее всего, будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мероприятий в рамках гражданской обороны населения. Поэтому он будет продлен», — рассказал замминистра в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация в стране является стабильной, вспышек заболеваемости не наблюдается. Вместе с тем обеспокоенность вызывают некоторые отдельные регионы страны, отметил Кузин.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.

28 июля стало известно, что на Украине ввели обязательный карантин для всех въезжающих в страну из России и Индии не привитых от коронавируса людей. Отмечалось, что мера принимается из-за широкого распространения штамма «Дельта». Также было решено вернуть ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну невакцинированных людей.

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Используется несколько вакцин от коронавирусной инфекции: Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer, с 26 апреля — Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.