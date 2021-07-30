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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом градоначальник сообщил в пятницу, 30 июля, в своем блоге.

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Собянин объяснил, что решил отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Так, по его словам, количество госпитализаций с COVID-19 в городе по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня снизилось в 1,6 раза, а число выявляемых случаев — в 2,2 раза.

В то же время в общественных местах по-прежнему необходимо носить маски, подчеркнул градоначальник. По его словам, данное средство защиты является важнейшим барьером на пути распространения коронавирусной инфекции. Отменить маски можно будет только тогда, когда в столице ежедневный прирост новых случаев COVID-19 опустится до минимальных значений, указал он.

28 июля в ГКУ «Организатор перевозок» сообщили «Известиям», что в транспорте столицы в июле было зафиксировано около 34 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима, то есть на 10% ниже, чем в предыдущем месяце.

Двумя днями ранее столичные рестораторы просили Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, которое содержится в его указе.

При этом ранее в июле заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что перчатки нужны для защиты от заражения коронавирусом через желудочно-кишечный тракт.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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