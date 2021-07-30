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Тонувший в Мойке подросток выжил и находится в реанимации

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Подросток, о смерти которого в реке Мойке сообщалось накануне, выжил. Эту информацию подтвердили его знакомые. По их данным, которые приводит «Мегаполис», спасатели вытащили мальчика из воды живым. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

По словам 18-летнего Даниила, его 16-летний брат Сергей не умел плавать. В какой-то момент он решил последовать примеру своих друзей и прыгнул в Мойку. На середине реки он начал тонуть.

Даниил пытался помочь своему брату, но сил на это ему не хватило. Спасателей вызвали очевидцы произошедшего, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге машина пробила ограждение и упала в реку Мойку. Водитель доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель был пьян и уходил от погони.

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