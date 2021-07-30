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Мир
Президент Молдавии выдвинула на пост премьера экс-министра финансов

Президент Молдавии выдвинула на пост премьера экс-министра финансов

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдвижении экс-министра финансов Натальи Гаврилицы кандидатом на пост главы правительства страны.

«Госпожа Наталья Гаврилица назначается кандидатом в премьеры», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства в пятницу, 30 июля.

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Отмечается, что экс-министр должна представить на утверждение парламента программу и состав нового кабинета министров.

Выборы в парламент в Молдавии состоялись 11 июля. Они были проведены досрочно. Явка избирателей превысила 48,41%.

Партия Санду «Действие и солидарность» по итогам выборов набрала 52,8% голосов избирателей, получив таким образом парламентское большинство. Это позволяет ей формировать правительство страны.

Досрочные выборы парламента в Молдавии были назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. За этим в конце апреля последовал роспуск парламента страны, где пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101.

При этом 27 января Санду заявила, что кандидатом в премьеры назначена Гаврилица, которая является вице-председателем «Действия и солидарности». Парламент страны отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Однако сама она 16 марта заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру. Она подчеркнула, что не хочет допустить использования своего имени и репутации «для сведения светов между политическими кланами».

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