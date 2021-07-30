Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

В России могут запретить работу платежного сервиса Samsung Pay из-за патентного спора со швейцарской компанией «Сквин СА». Об этом сообщает в пятницу 30 июля, «Коммерсантъ» со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Суд удовлетворил иск «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя. При этом им выступает сама «Сквин СА».

Согласно тексту решения Арбитражного суда Москвы, «суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну». В случае, если решение не будет обжаловано, то оно вступит в силу через 30 дней.

Вышеупомянутый патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Вместе с тем суд, изучив экспертные заявления, пришел к выводу, согласно которому в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА».

В свою очередь, в Samsung Electronics изданию пояснили, что в настоящий момент изучают документы. Там добавили, что пока не планируют никаких изменений в оперативной деятельности Samsung. Со «Сквин СА» изданию связаться не удалось, как и найти какую-либо информацию о ней, добавляет «Газета.ру».

По словам старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, у Samsung есть три варианта действий в данной ситуации: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны.

По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, доля платежной системы Samsung Pay на рынке России составляет 17%.

Ранее, 20 июля, владельцам карт «Мир» была предоставлена возможность пользоваться функцией Apple Pay. Теперь для оплаты картой «Мир» необходимо настроить эту функцию в самом платежном сервисе. Пользователь должен зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Для оплаты покупок необходимо поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу и пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля.