В ГИБДД напомнили о санкциях за незаконное изменение конструкции авто

Российская Госавтоинспекция 29 июля напомнила об ответственности за незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Так, согласно техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и правилам дорожного движения запрещается вносить изменения в конструкцию транспортных средств без разрешения Госавтоинспекции, а также эксплуатировать машины с такими изменениями.

За управление таким транспортным средством предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также прекращение государственного учета в случае, если недостатки не будут устранены.

22 июля руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз повысить штраф за использование телефона за рулем.

Общественный деятель в своем обращении обратил внимание на ДТП, которое произошло 16 июля в Москве и унесло жизни двух малолетних детей. Отмечается, что виновница происшествия Валерия Башкирова в момент наезда на пешеходов могла пользовалась телефоном.