Источник назвал три основные версии пожара на складе в Москве

Причиной крупного пожара на складе, расположенном в столичном районе Марьино, мог стать поджог. При этом также рассматриваются еще две другие версии произошедшего, сообщает в пятницу, 30 июля, «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Рассматривают три причины пожара на складе «Сити-Бокс Перерва»: умышленный поджог, это основная версия, а также короткое замыкание и человеческий фактор — брошенный окурок», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 120 человек и более 30 единиц техники. В ходе тушения пострадали двое сотрудников Федеральной противопожарной службы.

Пожар вспыхнул на складе на улице Перерва после полуночи 30 июля. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. По информации МЧС, в тушении пожара участвовали вертолеты МАЦ.

Возгорание было ликвидировано в 04:52 мск. Сообщения о погибших не поступали.