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Новый квартал вместо домов 1940-х годов построят в Колпино

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В городе Колпино появится полностью обновленный квартал с благоустроенной территорией, инженерными коммуникациями, дорогами, спортивными и детскими площадками и всей социальной инфраструктурой.

Как рассказал в эфире телеканала «78» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, квартал был застроен жилыми домами, которые возводились преимущественно в 1940–1960-х годах. В общей сложности предстоит расселить и снести 22 дома, в которых проживают 90 семей.

Процесс сноса и застройки активно продолжается. До августа завершится снос оставшихся домов. После этого на территории квартала достроят завершающую очередь ЖК, куда смогут заселить 350 семей.

26 июля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортного узла в Петербурге предложил обсудить вопрос строительства вокруг города новой кольцевой дороги наподобие Центральной кольцевой дороги, которую недавно открыли в Московской области.

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