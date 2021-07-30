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В Госдуме призвали американского пловца Мёрфи извиниться перед Рыловым

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Американский пловец Райан Мёрфи должен принести извинения за свои слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. Такое мнение высказал в пятницу, 30 июля, почетный президент Олимпийского комитета РФ, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Обидно проигрывать. Но это, конечно, некрасиво по отношению к нашим. Надо уметь проигрывать, думаю, он (Мёрфи. — Ред.) должен извиниться», — сказал Жуков в беседе с ТАСС.

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Ранее в этот день российский пловец завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

В тот же день Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). При этом американский спортсмен подчеркнул, что его слова о «нечистом заплыве» не должны звучать как обвинения.

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов отметил, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин, комментируя победу Рылова, также сообщил, что тот долго к этому шел, не раз доказывая, что у него самый сильный результат в мире, пишет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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