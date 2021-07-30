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Матыцин поздравил пловца Рылова со вторым золотом на Олимпиаде в Токио

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Глава Минспорта России Олег Матыцин поздравил пловца Евгения Рылова со второй золотой медалью, завоеванной на Олимпиаде в Токио.

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«Он стал первым в истории России пловцом, одержавшим победу на этой олимпийской дистанции, установил новый рекорд Олимпийских игр. Наш спортсмен вырвал золотую медаль в красивой борьбе с сильным соперником из США», — говорится в сообщении министра, опубликованном 30 июля.

Матыцин также поздравил с успехом тренеров российской команды и Всероссийскую федерацию плавания.

По словам министра, Рылов был главным претендентом на победу в дистанции и подтвердил лидерство. Россиянин стал героем Олимпиады, им гордится Россия, отметил глава Минспорта.

«Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием», — добавил Матыцин.

Российский пловец 30 июля завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине в рамках Олимпийских игр в Токио. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась американцу Райану Мёрфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

После этого Мёрфи допустил, что соревнование, в котором Рылов одержал победу, могло быть не чистым. Позднее он объяснил, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания.

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов подчеркнул, что Рылов был трижды протестирован и дополнительно тестировался Международной федерацией.

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