Российская лучница Осипова вышла в финал одиночных соревнований на ОИ

Российская лучница Елена Осипова в пятницу, 30 июля, вышла в финал одиночных соревнований на Олимпиаде в Токио и гарантировала сборной ОКР как минимум серебро.

28-летняя российская спортсменка победила итальянку Лусиллу Боари со счетом 6:0. В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан.

Встреча состоится 30 июля в 10:45 мск, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал ОИ, гарантировав сборной ОКР минимум серебро. Встреча завершилась со счетом 45:38 в пользу россиян.

Также в пятницу россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на Играх, победив кореянку Ким Миджон в стрельбе из пистолета с 25 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.