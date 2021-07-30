Прямой эфир
Общество
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Экономика
За полгода почти 300 тыс. семей взяли ипотеку с господдержкой
Мир
В NASA после стыковки «Науки» обрадовались сохранности батарей МКС
Экономика
Рабочий погиб на руднике в Красноярском крае
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Американский пловец Мерфи усомнился в чистоте заплыва с Рыловым
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ
Сюжет:

Российская лучница Осипова вышла в финал одиночных соревнований на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская лучница Елена Осипова в пятницу, 30 июля, вышла в финал одиночных соревнований на Олимпиаде в Токио и гарантировала сборной ОКР как минимум серебро.

«Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов — о триумфе в Токио, пути к золоту и выступлении с травмой

28-летняя российская спортсменка победила итальянку Лусиллу Боари со счетом 6:0. В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан.

Встреча состоится 30 июля в 10:45 мск, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал ОИ, гарантировав сборной ОКР минимум серебро. Встреча завершилась со счетом 45:38 в пользу россиян.

Также в пятницу россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на Играх, победив кореянку Ким Миджон в стрельбе из пистолета с 25 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021