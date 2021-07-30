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Новак рассказал о планах по нормализации платежей за электричество в СКФО

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Министерство экономического развития и министерство энергетики подготовили модели, как обеспечить полноту и сборов платежей за электроэнергию и газ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, вице-премьер России Александр Новак.

К проблемам он отнес заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, а также «очень много потерь в сетях».

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«То есть мы договорились сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан, Ингушетия — где будет расписана на 3-5 лет программа проводимых работ, в том числе и по созданию расчетных центров, через которые будет проводиться оплата, по установке приборов учета», — уточнил Новак в ходе беседы с журналистами.

По его словам, в данном случае это будет такая совокупная общая программа, в которой будет участвовать регион, сетевые компании. В частности, как уточнил вице-премьер, со стороны федеральных органов будут задействованы Минэкономразвития, Минэнерго и министерство по делам ЖК.

«Мы договорились, что программы эти будут сделаны до 1 сентября по трем субъектам», — пояснил Новак.

В середине июля «Известия» писали, что сумма долгов за электроэнергию по всей стране на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составляет около 75 млрд рублей. Из них на Северо-Кавказский федеральный округ приходится около 85%.

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