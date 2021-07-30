Россиянка Кочесок вышла в финал ОИ по прыжкам на батуте

Российская батутистка Сусана Кочесок в пятницу, 30 июля, вышла в финал Олимпийских игр в Токио.

26-летняя спортсменка показала результат 102.790 и оказалась на шестом месте. Еще одна российская батутистка Яна Лебедева заняла 11-ю позицию и не смогла квалифицироваться в финал, пишет «Спорт-Экспресс».

В тройку лидеров квалификации вошли две китаянки Лю Линглинг и Чжу Ксюин с результатами 105.470 и 105.300 соответственно, а также британская спортсменка Брени Пейдж — 104.660.

Финал турнира пройдет позднее в пятницу.

Также 30 июля российские шпажисты победили команду Китая и вышли в финал Игр, гарантировав сборной ОКР минимум серебро.

Кроме того, в пятницу российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады, обеспечив тем самым сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг.

Еще один российский боксер Имам Хатаев также вышел в полуфинал олимпийских соревнований и гарантировал сборной ОКР как минимум бронзовую медаль Игр в весовой категории до 81 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.