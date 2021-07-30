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Умер призывавший к секторальным санкциям к РФ сенатор США Карл Левин

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Бывший сенатор от штата Мичиган, также занимавший должность председателя комитета по делам вооруженных сил сената США Карл Левин, скончался в возрасте 87 лет. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба Центра Левина при школе права Университета Уэйна в штате Мичиган.

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«С глубоким прискорбием и тяжестью на сердце семья Левин и Центр Левина при школе права Университета Уэйна сообщают о кончине сенатора Карла Левина, горячо любимого мужа, отца, деда, брата и дяди, а также пожизненного государственного служащего», — говорится в заявлении.

Похороны экс-сенатора будут частными.

Левин был сенатором на протяжении 36 лет, из которых 10 лет занимал должность председателя комитета по вооруженным силам. На пенсию он вышел в 2015 году.

В 2014 году Левин в числе других американских сенаторов призывал тогдашнего президента США Барака Обаму ввести секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов экономики РФ, а также признать самопровозглашенную Донецкую Народною Республику (ДНР) террористической организацией.

Тогда на Украине произошел госпереворот, после которого новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги майдана. В том же году Крым вошел в состав России по результатам референдума жителей полуострова. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина и ряд других государств, в том числе ЕС и США не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. В связи с этим США и ЕС ввели секторальные санкции против России, которые впоследствии продлевались.

Москва, в свою очередь, отвечала на введение ограничений контрсанкциями. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

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