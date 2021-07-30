Площадь пожара на складе в Москве возросла до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Москве возросла до 2 тыс. кв. м

2021-07-30 09:43:55

2021-07-30 09:43:55

2021-07-30 09:43:55

2021-07-30 09:43:55

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