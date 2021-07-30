Прямой эфир
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ
Наука
Археологи обнаружили в Москве более 200 артефактов XVI-XIX веков
Туризм
Пожары на курортах Турции не заставили россиян отказаться от туров
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Мир
Пять человек пострадали из-за двух мощных торнадо в Пенсильвании
Экономика
Объем выданной ипотеки на частное жилье и участки вырос на 40%
Сюжет:

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гроза и усиление ветра ожидаются в пятницу, 30 июля, в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 08:30 до 21:00 пятницы в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в заявлении.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

В МЧС рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам же посоветовали в сильный ветер обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве и Европейской России. По его словам, в столице установилась «хорошая, летняя» погода.

В пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура воздуха в столице составит +21…+25 градусов, что полностью соответствует климатическим нормам дневных температур.

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова накануне уточнила, что в ночь на субботу в столице ожидается +16...+18 градусов, по области столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Днем прогнозируется жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021