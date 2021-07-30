Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля

Гроза и усиление ветра ожидаются в пятницу, 30 июля, в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 08:30 до 21:00 пятницы в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в заявлении.

В МЧС рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам же посоветовали в сильный ветер обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве и Европейской России. По его словам, в столице установилась «хорошая, летняя» погода.

В пятницу осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура воздуха в столице составит +21…+25 градусов, что полностью соответствует климатическим нормам дневных температур.

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова накануне уточнила, что в ночь на субботу в столице ожидается +16...+18 градусов, по области столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Днем прогнозируется жаркая погода с переменной облачностью, местами кратковременный дождь.