Жители Магадана выбрали дизайн нового аэровокзала

Власти Магадана определились с дизайном нового аэровокзала. Жителям города ранее было предложено выбрать один из пяти вариантов, и 29 июля в ходе прямой линии в Instagram губернатор Сергей Носов подвел итоги народного голосования по вопросу внешнего облика здания аэропорта.

Само голосование длилось две недели. ЦУР обработал более 1,5 тыс. голосов. В итоге жители города выбрали первый из предложенных вариантов, на тему морских волн, золота и музыки.

Запуск нового терминала планируется на 2024 год. Выбранный вариант подвергнется некоторым изменениям, но губернатор пообещал учитывать пожелания колымчан, пишет ИА MagadanMedia.