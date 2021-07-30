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Археологи обнаружили в Москве более 200 артефактов XVI-XIX веков

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Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенка керамические артефакты XVI — конца XIX века. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 30 июля, на сайте мэра Москвы.

«Коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века», — уточнил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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В числе обнаруженных артефактов находятся 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Они, как отмечается в сообщении, приобрели свой темный цвет благодаря специальному обжигу и обработке галькой. Также среди керамических игрушек есть фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне, поливной шарик-погремушка, керамические подсвечники и помадные банки.

«Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города. Археологические работы на Сретенке продолжаются», — добавляется в сообщении.

Ранее в июле археологи обнаружили на Болдыревском могильнике в Оренбургской области предметы из метеоритного железа. По информации специалистов, это самые древние изделия из такого рода металла. Кроме того, в ходе раскопок были найдены острый нож, стамеска и часть инструмента, похожего на рубанок.

В том же месяце работающие на Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области археологи нашли неизвестное изделие. Оно сделано из кожи, предположительно в XIII веке, уточняли специалисты.

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