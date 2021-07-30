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Импорт США из России увеличился в 1,5 раза

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В США в 1,5 раза увеличился импорт из России за январь–май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель достиг $11,5 млрд. Об этом сообщает в пятницу, 30 июля, РБК со ссылкой на данные статистики бюро переписи американского населения.

Вместе с тем уточняется, что статистика Соединенных Штатов расходится с данными Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, ведомство зафиксировало экспорт России в США в $6,1 млрд, при этом рост составил 26%. Как поясняет РБК, это связано с тем, что ФТС учитывает только поставки напрямую в США, тогда как американская сторона охватывает все товары из РФ.

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Согласно опубликованным данным, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов вырос с $3,8 млрд до $6,7 млрд. Уточняется, что в этой категории преобладают поставки нефтепродуктов ($3,1 млрд). Однако, по сведениям Федеральной таможенной службы, в физическом выражении экспорт нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты уменьшился на 25%. Иными словами, рост связан с ценовым фактором.

Также в 1,5 раза вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней (с $1,1 млрд до $1,6 млрд). Кроме того, импорт российских удобрений увеличился на 35%, до $0,5 млрд, железа и стали — на 25%, до $0,7 млрд.

При этом рост также наблюдается в категориях несырьевого импорта. Речь идет о поставках мороженых крабов. Они увеличились с $263 млн до $395 млн. Вместе с тем в США направили ракетные двигатели стоимостью $126 млн.

Ранее, 20 июля, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что американское правительство поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш». Он уточнил, что речь идет о разрешении на экспорт в США двигателя РД-18М.

При этом апреле сообщалось, что последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет отправлена в Штаты в текущем году. Тогда же глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать РД-180 после 2022 года.

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