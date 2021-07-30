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Дальневосточные лотосы расцвели на новом озере под Хабаровском

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Дальневосточные лотосы распустились на новом озере под Хабаровском. В этом году это произошло впервые. Цветение лотосов Комарова заврешится ближе к середине августа.

Как пишет ИА AmurMedia, первыми новое озеро лотосов заметили садоводы из СНТ «Разлив», которое находится на подъезде к селу Ровному.

Еще в июне на озеро устремились туристы. Но сейчас ажиотаж по поводу цветения утих, несмотря на то что оно в самом разгаре.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае планируется благоустроить несколько туристических объектов, в том числе озеро Лотос. Там обустроят смотровую площадку с зоной отдыха.

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