В России за сутки выявлено 23 564 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в оперативном штабе по бборьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество новых случаев за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3481), Санкт-Петербурге (1916) и Подмосковье (1453).

За сутки в стране зафиксировано 794 летальных исхода на фоне осложнений от COVID-19, выздоровели 20 485 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 6 242 066 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умер 157 771 человек, выздоровели — 5 588 848.

Ранее в этот день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

29 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве быстро улучшается. По его словам, количество госпитализаций с COVID-19 уменьшилось в три раза по сравнению с пиковым периодом.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране число заболевающих COVID-19 падает и за неделю данный показатель снизился на 14%.

Также она сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 21 млн человек. Она уточнила, что препаратом «Спутник V» привились почти 20 млн граждан, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — порядка 300 тыс.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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