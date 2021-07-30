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Ученые не исключили появления акул у побережья Приморья

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У побережья Приморского края могут появиться белые и тигровые акулы. Это связано с активным прогреванием акватории Японского моря, чему способствовала жара, установившаяся в июле.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на pogoda_25_region, в морских водах уже начали появляться экзотические виды рыб, типичные для тропиков, которые в эти районы обычно не заходят.

Таким образом, белая и тигровая акулы также могут появиться у берегов, как это было уже 10 лет назад. При высокой температуре воды они более агрессивны.

Агентство предупредило местных жителей и туристов быть более внимательными на отдыхе у моря, поскольку угроза появления акул у берегов Приморского края сейчас как никогда высока.

28 июля сообщалось, что впервые в истории вода в Амурском заливе прогрелась до +28 градусов.

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