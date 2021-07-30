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Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 июля

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В Москве в пятницу, 30 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +16 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют от 22 до 27 градусов тепла днем и от 13 до 18 градусов тепла в ночное время суток.

Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление ртутного столба составит 741 мм.

Ранее 30 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры на территории Москвы и Европейской России. По его словам, количество осадков уменьшится, а ночные показатели температуры, как ожидается, могут превысить норму.

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