Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 июля
В Москве в пятницу, 30 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +16 градусов.
В Московской области синоптики прогнозируют от 22 до 27 градусов тепла днем и от 13 до 18 градусов тепла в ночное время суток.
Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление ртутного столба составит 741 мм.
Ранее 30 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры на территории Москвы и Европейской России. По его словам, количество осадков уменьшится, а ночные показатели температуры, как ожидается, могут превысить норму.