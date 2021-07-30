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Хабаровский военный музей отказывается принимать туристов-одиночек

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В Хабаровске в Военно-исторический музей невозможно попасть в индивидуальном порядке, а билеты на групповую экскурсию продают только через турагентства.

В администрации музея ИА AmurMedia заявили, что обслуживают только группы из-за нехватки сотрудников. По словам заведующей, с 2009 года в штате музея только четыре сотрудника, а в музее 16 залов. Кроме того, у них плавающий график, поэтому они все не могут присутствовать на рабочем месте в один день.

Что же касается невозможности купить билет в самом музее, то, как сказали в его руководстве, причина та же — нехватка сотрудников. В музее нет ни кассы, ни кассира. Администрация заключила договоры с несколькими турагентствами, и для покупки билета можно обратиться в одно из них.

Гостей музея не пускают даже во двор, где выставлена военная техника. Это объясняют тем, что во дворе проводится ремонт, и часть экспонатов отсутствуют, поэтому услуга будет неполной.

В краевом министерстве культуры агентству рассказали, что военно-исторический музей находится в ведении Минобороны. В остальных музеях индивидуальное посещение допускается, как и групповое. Основное условие — соблюдение масочного режима и дистанции в 1,5 м.

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