Россия возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС

Россия возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС), в нем также примут участие инженеры из США. Об этом сообщил в пятницу, 30 июля, руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано.

«Роскосмос возглавит расследование того, что произошло», — сказал он во время телефонной пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале NASA.

Монталбано также отметил, что, как и принято, страны будут делиться информацией. По его словам, участие в расследовании примет «стандартная команда инженеров».

Вместе с тем представитель NASA подчеркнул, что МКС не получила повреждений в связи со стыковкой с российским модулем.

«Сейчас мы не заметили никаких повреждений», — заключил Монталбано.

Накануне модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях «Науки». Позднее космонавты отметили, что их удалось отключить. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

В тот же день стало известно, что для устранения потери ориентации МКС, вызванной изменением высоты на 45 градусов из-за самопроизвольно включившихся двигателей пристыковавшегося к станции модуля «Наука», пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».