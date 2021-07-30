Эксперт перечислил налоговые льготы для пенсионеров

Для улучшения материального положение российских пенсионеров государство предусмотрело ряд налоговых льгот. Так, пожилые люди освобождены от уплаты некоторых налогов, связанных с доходом и имуществом, рассказал в пятницу, 30 июля, агентству «Прайм» эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Специалист, в частности, пояснил, что у работающих пенсионеров несмотря на то что пенсии и пособия не облагаются налогом, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ. Однако согласно статьям 218–221 ч. 2 Налогового кодекса часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов.

«Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», — отметил Биезбардис.

Как подчеркнул эксперт, по некоторым основаниям работодатель уменьшит НДФЛ автоматически (например, по стандартным налоговым вычетам — Ред.), а в других случаях придется заявлять получение средств либо путем подачи декларации в налоговую службу (можно сделать в личном кабинете ФНС — Ред.) или обратившись к работодателю.

«В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог и ждать рассмотрения декларации не потребуется», — объяснил он.

Помимо этого, добавил Биезбардис, в некоторых регионах есть льготы по транспортному налогу.

Также для пенсионеров на всей территории России предусмотрена льгота по земельному налогу. Как напомнил специалист, этот налог не взимается с участка площадью до шести соток, однако регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений. Помимо этого, сэкономить можно и на имуществе физлиц.

Эксперт посоветовал для планирования своего будущего на пенсии разобраться в налоговых льготах задолго до ее наступления.

«Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя», — подытожил он.

26 июля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, в котором предлагается вернуться к индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам. Депутат считает, что отсутствие индексации негативно сказывается на финансовом положении пенсионеров и увеличивает социальную напряженность, особенно в условиях пандемии и роста инфляции.

Ранее, 21 июля, в Госдуме заявили о необходимости выплачивать повышенную пенсию россиянам, проработавших в сельской местности не менее 30 лет вне зависимости от обстоятельств. Депутаты напомнили, что на сегодняшний день людям, проработавшим не менее 30 лет в сельской местности, назначается повышенная пенсия, однако она не распространяется на тех, кто переехал и в момент назначения пенсии проживал в городе, хотя также проработал более 30 лет в селе.

23 июля источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассказал, что правительство поручило ряду министров проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.